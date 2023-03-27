قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



الرياض: استقال عمار الخضيري رئيس البنك الأهلي السعودي، على ما جاء في بيان نشر في البورصة السعودية (تداول)الاثنين.

وأعلن البنك الأهلي السعودي صدور قرار مجلس الإدارة، والمتعلق بتغيرات على مستوى مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، في خطوة لم يمانعها البنك المركزي السعودي.

وقال البنك، في بيان على «تداول السعودية»، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على قبول استقالة عمار بن عبد الواحد الخضيري من مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتباراً من تاريخ 26 آذار\مارس 2023؛ وذلك لظروفه الخاصة.



ووافق المجلس على قبول استقالة سعيد بن محمد الغامدي من منصبه بصفته عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للمجموعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 26 آذار\مارس 2023، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.



وقرر المجلس تعيينه رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.



وجرى تكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023.