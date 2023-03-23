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إيلاف: تستهل adidas شراكتها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الإطلاق الرسمي لقميصيّ المنتخب "الأول" و"الثاني". يجسّد القميص الأول المستوحى من شجرة النخيل، نمو المملكة وحيويتها وازدهارها بلمسة ذهبية، مما يضفي لمسة من الأناقة والشعور المتميز الذي يضمن تألق اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

سيرتدي المنتخب الوطني للسيدات قميصاً مختلفاً بعض الشيء عن قميص منتخب الرجال، حيث يتميّز الزي "الثاني" بلمسة فريدة ومختلفة تحاكي روح التصميم الأساسي المستوحى من شجرة النخيل. ويأتي ذلك في وقت يحقق فيه منتخب السيدات إنجازاً كبيراً آخر حيث سيصبح منتخباً رسمياً مصنفاً من قبل الفيفا لأول مرة في تاريخه، ممّا يعني التزام الاتحاد بنمو وتطوير كرة القدم للسيدات في المملكة.

تدعم adidas، عبر العمل معًا لتحقيق هدف ورؤية مشتركة، إطلاق الزي الرسمي الجديد بحملتها التي تحمل عنوان "نسيج واحد، صف واحد"، والتي تحتفي بنسيج الثقافة السعودية مع إبراز مواضيع الوحدة ضمن مجتمعات كرة القدم وغيرها من المجتمعات الرياضية.

يتابع فيلم الحملة الملهمة لاعبي المنتخب الوطني للرجال محمد العويس وحسان التمبكتي وهتان باهبري وعبد الإله العمري ولاعبات المنتخب الوطني للسيدات فرح جفري والبندري مبارك وداليا عادل أثناء تنقلهم عبر الرياض لتقديم قميص المنتخب الرسمي لأعضاء من مجتمعات متنوعة تشكل الحمض النووي للتراث السعودي والثقافة الرياضية. من مجتمع رعاة الجمال الذين كرسّوا حياتهم لإحدى أقدم الرياضات في المملكة، إلى النساء اللواتي يتربّعن مركز الصدارة في رياضة السيارات وسباقات الرالي، وصولًا إلى عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية. حيث يتم منح كل مجتمع الفرصة ليكون من بين أول من يرتدي القميص كرمز للمؤازرة.

يعدّ إطلاق الزي الرسمي الخطوة الأولى ضمن شراكة مدتها أربع سنوات بين adidas والاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت تستمر فيه كرة القدم في التطور بشكل كبير على جميع المستويات في جميع أنحاء المملكة. وقد المنتخب السعودي للرجال أداءً رائعًا في بطولة كأس العالم قطر 2022 بفوزه على منتخب الأرجنتين، وفي حين توّج منتخب تحت 23 عامًا بكأس آسيا 2022. كما شهد عام 2023 إطلاق ثلاث فئات عمرية جديدة (تحت 18 وتحت 19 وتحت 20 عاماً) كجزء من استثمار المملكة في تأسيس مسار للاعبين.

يتميز قميص الضيف الأبيض بأكمام خضراء داكنة مستوحاة من علم المملكة، مع خطوط adidas الثلاثة الأيقونية باللون الذهبي. يحتفل كلا القميصين بعلاقة المملكة العربية السعودية بالثقافة وكرة القدم وهو قطعة لا غنى عنها لجميع المشجعين.

يتميز كل من زي "الأول" و"الثاني" بتقنية AEROREADY التي تمتص العرق والرطوبة ونسيج شبكي مدمج بعناية يسمح بالتهوية، مما يمنح اللاعبين الشعور بالراحة أثناء المنافسة على أرض الملعب. صُنع الزي أيضًا باستخدام مواد تم تدويرها بنسبة 100٪، استمرارًا لالتزام adidas بالمساعدة في القضاء على النفايات البلاستيكية.

وتعليقًا على الزي الرسمي والشراكة، قال بلال فارس، مدير عام adidas لدول مجلس التعاون الخليجي: "يسرنا العمل بشكل وثيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير زي المنتخب الجديد لهذا الموسم. حرصنا على أن يجسد تصميم القمصان المستوحى من شجرة النخيل وهي الشعار الوطني للمملكة العربية السعودية. نسعى جاهدين من خلال شراكتنا، لدعم استراتيجية الاتحاد لتعزيز إمكانية المشاركة في هذه الرياضة في البلاد ودعم المواهب الناشئة. بينما نحتفل بالعلاقة الجوهرية التي تجمع بين الثقافة السعودية وكرة القدم. وآمل أن يرتدي اللاعبون والجماهير هذا الزي الجديد بفخر كبير - داخل وخارج الملعب ".

ومن جانبه قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "نحن فخورون جداً بانطلاقة هذا الفصل الجديد بتاريخ الكرة السعودية وظهور علامة أدايداس الشهيرة على قمصان منتخباتنا الرجالية والنسائية. وتمثل قمصان المنتخب مصدر إلهام وتكاتف بين جميع جماهير رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية. ونحن سعيدين جداً برؤية شبابنا وشاباتنا يمثلون وطنهم سوياً في القميص الجديد في المحافل الدولية"

وأكمل "أديداس تعد شريك مثالي بالنسبة لنا لأنها تهتم بالمساواة ما بين كرة القدم الرجالية والنسائية كما هو الحال في الاتحاد السعودي لكرة القدم. نحن متشوقون جداً بانطلاقة هذه الشراكة بيننا والبناء على التحوّل الكبير في جميع جوانب الكرة السعودية بالإضافة لإلهام الملايين من نجوم المستقبل في الأعوام القادمة."