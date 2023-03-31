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إيلاف من الرياض: على هامش قمة الأولوية العالمية، التي تنظمها مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ولاية ميامي بالولايات المتحدة، أعلن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" أن صندوق الاستثمارات يسعى إلى بلوغ حجم أصوله 3 تريليونات دولار، بحلول عام 2030.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد الرميان في بداية القمة أن المملكة "كانت قد بدأت في تشخيص ومسح كامل ودراسة شاملة للاقتصاد السعودي، تضمنت مقارنة طالت الاقتصادات الأخرى في العالم، مستعينة بأفضل التجارب، ثم بنت خطتها التشغيلية على أرقام ومحددات ومؤشرات أداء للوصول إلى الأهداف الواضحة الموضوعة"، وذلك بعدما استعرض تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي.

الرميان في قمة الأولوية في ميامي

أعلى معدل نمو

أضاف الرميان: "توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 7.5 في المئة، كأعلى معدل نمو بين الدول النامية، إلا أن الاقتصاد السعودي تفوق على التوقعات، وخفضت البطالة من 13 إلى 9 في المئة، ومنها خلق الصندوق نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة مع رفع جودة الوظائف واستهداف مضاعفتها لتصبح 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة إضافية، بنهاية عام 2025".

وأكد الرميان امتلاك السعودية الموارد المالية والبشرية المؤهلة لتحقيق رؤية 2030، مستشهداً بأن الصندوق كان يدير أصولاً بقيمة 150 مليار دولار في عام 2015، "والآن لديه نحو 650 مليار دولار والمستهدف تريليون دولار بنهاية عام 2025، ومضاعفتها بحلول عام 2030 أي بين 2 و3 تريليون دولار"، مضيفًا: "الصندوق اليوم هو أكبر مستثمر في العالم في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في ظل الأهداف الوطنية للوصول إلى صفر انبعاثات الطاقة بحلول عام 2050".

وشدد الرميان على أن المملكة تعد الأقل انبعاثاً للطاقة حول العالم بواقع 10.5 غرامات من الكربون، فيما يصل المستوى إلى 25 كيلو غراماً من الكربون للمنتجين الآخرين.

كما لفت محافظ صندوق الاستثمارات العامة إلى أن مؤسسة "مبادرة الاستثمار للمستقبل" تهدف للوصول لخطوات وإجراءات فعالة لتحقيق الحاجة لمختلف الدول للاستثمارات، ليس على المستوى المحلي فحسب، وذلك بناء على أرقام وبيانات دقيقة كما تفعل الشركات الكبرى عالميًا.

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، مشاركة في القمة

الرؤية الملهمة

إلى ذلك، أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، المشاركة الناجحة والفاعلة لشريحة الشباب في السعودية في رؤية 2030، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 من أهدافها "إيجاد فرص لجميع أبناء وبنات المملكة خصوصاً الشباب الذين يشكلون النصيب الأكبر من المجتمع ليكونوا جزء منها مما يزيد من المصلحة العامة للجميع"، منوهة إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده "تبني مساراً تعليماً رائداً وضخت ميزانيات هائلة للاستثمار في الكادر الشاب المؤهل، إضافة إلى أنها توسعت في مجالات السياحة والضيافة والرياضة مما وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تطرقت الأميرة ريما إلى الرؤية التي خلقت حالة من الإلهام لدى الشباب الذين اتجهوا نخو ريادة الأعمال، بما يشكل 58 في المئة بعيداً عن الوظائف الروتينية.

والجذير بالذكر أن قمة الأولوية العالمية انطلقت الجمعة في ميامي، وتستمر حتى السبت 1 أبريل 2023. ويتضمن برنامجها 10 جلسات يشارك فيها نحو 80 شخصية قيادية على مستوى العالم في مختلف المجالات، يناقشون أهم الأولويات لكل فئة من شرائح المجتمع في الوقت الذي يمر به العالم بظروف، وتغيرات اجتماعية، واقتصادية، وجيوسياسية، سعياً إلى تبني خارطة طريق للعالم، للتغلب على تحدياته الأكثر إلحاحًا وفهم احتياجات البشرية وتوقعاتها، ثم الانخراط في مناقشة تهدف إلى تحفيز العمل وإيجاد الحلول التي ستساعد القادة في جميع أنحاء العالم على معالجة الأولويات الرئيسية لكل شريحة من شرائح المجتمع.