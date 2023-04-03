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نيويورك: تراجعت أسهم "تسلا" صباح الإثنين مع استيعاب الأسواق أرقام الإنتاج والمبيعات المتعلّقة بالربع الأول من العام والتي نشرتها شركة السيارات الكهربائية.

وبلغت التسليمات العالمية للشركة المملوكة من الملياردير إيلون ماسك 422,875 سيارة في الربع الأول، بحسب أرقام نشرتها تسلا الأحد، بزيادة قدرها 36% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتعلق النتائج بفترة قامت فيها الشركة بتخفيض سعر طرازاتها من السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً بنسبة تصل إلى 20 في المئة في أوروبا والولايات المتّحدة، بعد خطوات مماثلة قامت بها العام الماضي في الصين.

وقدم المحللون تقييما مختلطا للتسليمات العالمية للشركة، وأشار البعض إلى أنّها أقلّ من التوقّعات التي كانت عند 432 ألف سيارة خلال هذا الربع.

وتراجع سعر سهم تسلا بنسبة 3,4% صباح الإثنين ليصل إلى 200,39 دولاراً.

"خيبة أمل طفيفة"

ووصف المحلل غاريت نيلسون التسليمات بأنها "خيبة أمل طفيفة".

من جهته، قال المحلّل دان آيفز من شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" إنّ هذه الأرقام تشكل "خطوة ايجابية اضافية في وضع غامض".

وتجاوزت الارقام توقعات المحللين في "جي بي مورغان تشايس" الذين قالوا إنّ تخفيض تسلا للأسعار كان له تأثير غير متوقع.

وأعلنت تسلا إنتاج 440,808 سيارة خلال الربع الأول، أي بزيادة قدرها 44% مقارنة بالعام الماضي.

ومن المتوقع أن تعلن "جنرال موتورز" وغيرها من صانعي السيارات ارقام مبيعاتها في الولايات المتحدة فيوقت لاحق الإثنين.