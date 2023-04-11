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استانا (كازاخستان): أعلنت كازاخستان الثلاثاء أنها باشرت إجراءات تحكيم دولية في حق شركات نفطية كبيرة من بينها إكسون موبيل وشيفرون وشل بشأن حسم 16,5 مليار دولار من من عائدات حقلين نفطيين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير الطاقة الماسادام ساتكالييف قوله إن الحكومة "بدأت تحكيما دوليا بحق الشركات المشغلة لحقلي كاراشاغاناك وكاشاغان" مضيفا أن "المبالغ هي 3,5 مليارات و13 مليار دولار".