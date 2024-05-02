لندن : تعرّضت آمال توتنهام هوتسبير للتأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الى نكسة عقب سقوطه أمام جاره اللندني ومضيفه تشلسي 2 - 0 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانكليزي، ليسفر الدربي اللندني المثير عن تحول لندن للون الأزرق تعاطفاً مع تشلسي.

وسجل هدفي تشلسي تريفوه تشالوباه (24) والسنغالي نيكولاس جاكسون (72).

ودخل فريق المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو الخامس الى المباراة آملاً في تقليص الفارق مع استون فيلا الرابع الى أربع نقاط (مع مباراة اقل لتوتنهام)، بيد انّ الخسارة عقدت مهمته حيث تتبقى أربع مباريات فقط قبل نهاية الموسم، مع فارق 7 نقاط لاستون فيلا (67 مقابل 60).

وواصل توتنهام مسلسل انحداره في المراحل الاخيرة حيث تلقى هزيمته الثالثة تواليًا في "بريميرليغ" بعد سقوطه أمام نيوكاسل 0- 4 وأرسنال 2- 3.

آمال تشيلسي تنتعش

في المقابل، عزّز تشلسي آماله بالتأهل الى احدى المسابقات القارية حيث بات في رصيده 51 نقطة في المركز الثامن بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد السادس.

وهو الفوز الاول لتشلسي بعد ثلاث مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الانتصار في سلسلة من هزيمتين أمام مانشستر سيتي 0- 1 في نصف نهائي الكأس وأرسنال 0- 5 وتعادل أمام استون فيلا 2- 2 في المرحلتين الماضيتين.

سيطرة "البلوز"

وهيمن تشلسي على مجريات الشوط الاول، فحصل على فرصة التقدم مبكرا من خلال جاكسون الذي شق طريقه بين الدفاع قبل ان يسدّد كرة منخفضة مرّت تحت الحارس الايطالي غولييلمو فيكاريو أبعدها المدافع الهولندي ميكي فان دي فن عن خط المرمى (5).

وتقدم تشلسي اثر ركلة حرّة نفذها القائد كونور غالاغر وتابعها تشالوباه برأسه في زاوية المرمى (24).

وكاد توتنهام يعادل النتيجة بعد تمريرة من الاسباني بيدرو بورو الى الارجنتيني كريستيان روميرو من ركلة حرّة، لكنّ كرة الاخير مرت بجانب المرمى (38).

ورغم استحواذه على في الشوط الثاني، انتظر توتنهام حتى الدقيقة 69 لتهديد مرمى منافسه لكنّ محاولة البرازيلي إيمرسون رويال لم تكن ناجحة.

وقضى تشلسي على آمال توتنهام بتعديل النتيجة بتسجيله هدف الاطمئنان من جاكسون بعد ركلة حرّة اخرى نفذها كول بالمر ارتطمت بالقائم وتابعها السنغالي برأسه داخل المرمى (72).