إيلاف من القاهرة: هل تثق في "الذكاء الاصطناعي"؟ إجابتك قد تتطلب أن تتنازل عن شغفك وتعلقك العاطفي بكرة القدم، خاصة إذا كنت من عشاق ليفربول أو آرسنال، فقد توقع "الذكاء الاصطناعي" أن يكون مان سيتي بطلاً للنسخة الأكثر تنافسية في البريميرليغ، ويتوج على عرش الكرة الإنكليزية للموسم الحالي، على الرغم من أنه يحتل المركز الثالث حالياً بفارق نقطة عن المتصدر آرسنال وملاحقه ليفربول.

فقد توقع الذكاء الاصطناعي لشبكة أوبتا للاحصائيات، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم 2023-2024، والذي يتنافس عليه 3 أندية وهم أرسنال 71 نقطة، و ليفربول 71 نقطة، ومان سيتي 70 نقطة.

معايير التوقعات الآلية

وبعد نتائج الجولة 32 من مسابقة البريميرليغ، توقع الذكاء الاصطناعي لشبكة أوبتا الفائز بلقب الموسم الحالي وذلك بناءً على معايير منها نتائج الأندية المنافسة خلال الجولات الأخيرة، وأيضا مدى صعوبة مبارياتهم القادمة، حيث يتبقى لكل فريق 7 مباريات حتى نهاية الموسم.

وكان ليفربول قد تعثر بالتعاجل الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنكلترا، وذلك بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

فيما حقق مانشستر سيتي 3 نقاط بعد فوزه على كريستال بالاس 4-2، وبدوره تفوق أرسنال على برايتون 3-0.

سيتي 40 %

وفقًا للذكاء الاصطناعي لشبكة أوبتا فإن مانشستر سيتي هو الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الثالثة على التوالي، وبالتالي لن يتحقق حلم أرسنال، الذي لم يتوج باللقب منذ 20 عاما، حينما فاز باللقب آخر مرة عام 2004، وليفربول الذي يعيش موسمه الأخير مع مدربه الحالي يورغن كلوب.

التقرير القائم على تحليل الذكاء الاصطناعي منح مانشستر سيتي نسبة 40.6 % لحصد اللقب، بينما جاءت نسبة أرسنال 30.3% فيما انخفضت فرص فوز ليفربول إلى 29.1 %، فقط.