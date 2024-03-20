لندن: أكدت تقارير صحفية إنكليزية أن مانشستر سيتي وتشيلسي، مهددان بالإقصاء من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" في الفترة المقبلة، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بمخالفات اللعب المالي النظيف.

وكانت الجهات المسؤولة عن تنظيم الدوري الإنكليزي الممتاز قد فتحت تحقيقا في وقت سابق بعد اتهام مانشستر سيتي بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، ووفقا لما نشرته لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر سيتي و تشيلسي قد تم تحذيرهما بإمكانية الإقصاء من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز في حال ثبتت إدانتهما بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف من قبل رابطة البريميرليغ.

مخالفات جسيمة أم بسيطة؟

وأكدت الصحيفة أنه في حال تم اكتشاف انتهاك الثنائي للقواعد المالية بشكل طفيف قد تصل العقوبة إلى خصم النقاط فقط، وفقاً لما نشرته "365scores" اليوم.

أما في حالة اكتشاف مخالفات جسيمة للعب المالي النظيف قد تصل العقوبة إلى إقصاء مانشستر سيتي وتشيلسي من البريميرليغ، حسبما أكدت الصحيفة

الجدير بالذكر، أن رابطة الدوري الإنجليزي قد أصدرت عدة قرارات في الفترة الأخيرة بشأن خصم نقاط من بعض فرق البريميرليج على خلفية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وكان أخر تلك الأندية التي تعرض لعقوبات من جانب رابطة البريميرليج نادي نوتنجهام فورست، والتي خُصم 4 نقاط من رصيده في الدوري لهذا الموسم