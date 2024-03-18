لندن : أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الإثنين حسم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فوريست لخرقه القواعد المالية للدوري، ما أدى إلى تراجعه إلى مركزٍ مهدِّدٍ بالهبوط.

وقالت الرابطة في بيان إن فوريست اعترف بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة التي تسمح بخسارة أقصاها 77.5 مليون دولار، وذلك بمقدار 43.9 مليون.

وسيتراجع نوتنغهام إلى المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط، بـ21 نقطة، وبفارق نقطةٍ واحدةٍ عن لوتون تاون الآمن في المركز السابع عشر والذي تعادل معه 1 1 في المرحلة الماضية.

وسبق أن حسمت الرابطة 10 نقاط من رصيد إيفرتون للسبب عينه في تشرين الثاني(نوفمبر)، قبل أن تُقلّص العقوبة إلى 6 بعد الاستئناف، علماً أن النادي لا يزال ينتظر معرفة ما إذا كانت الرابطة ستحسم منه نقاطاً مرة ثانية بسبب انتهاك ثانٍ للقواعد.

ويحق لأندية الدوري خسارة 133.5 مليون دولار خلال ثلاثة مواسم، ويُقلّص المبلغ إلى 28 مليون دولار لكل موسمٍ يقضيه النادي في "تشامبيونشيب".

وصعد فوريست إلى الدوري الممتاز في أيار (مايو) 2022، ما يعني أنه لعب في الـ"تشامبيونشيب" لموسمين.

ويمكن لفوريست أن يستأنف العقوبة، علماً أن الرابطة قالت سابقاً إن الاستئناف يجب أن يُقدّم "في موعدٍ لا يتجاوز، وإن أمكن في وقتٍ قبل 24 أيار (مايو)"، أي بعد خمسة أيامٍ على انتهاء البطولة.