نيون (سويسرا): اصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، بمانشستر سيتي الإنكليزي بطل الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.

تقام مباريات ربع النهائي في 9 10 و16 17 نيسان (أبريل) ونصف النهائي في 30 نيسان (أبريل) الأول من أيار (مايو) و7 8 أيار (مايو).

يحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت 1 حزيران (يونيو).

وسحبت أيضاً قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن وضع ريال مدريد أو سيتي ضد الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ.

وبالتأكيد، ستكون المواجهة الأبرز في ربع النهائي بين ريال وسيتي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1 1 قبل أن يحقق النادي الإنكليزي انتصاراً كاسحاً في الإياب على أرضه برباعية نظيفة، في طريقه لإحراز اللقب الأول في تاريخه على حساب إنتر الإيطالي.

ولم تكن مواجهة الموسم الماضي الأولى بين الفريقين، إذ وقعا معاً في دور المجموعات موسم 2012 2013 حين كان سيتي في بداية صعوده مع ملاكه الإماراتيين، وفاز ريال 3 2 ذهاباً ثم تعادلا 1 1.

واصطدما بعدها في نصف نهائي موسم 2015 2016 حين فاز ريال 1 0 بمجموع المباراتين، ومرة أخرى في ثمن نهائي موسم 2019 2020 وفاز سيتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2 1، ثم نصف نهائي موسم 2021 2022 حين حقق ريال "ريمونتادا" رائعة إياباً في الوقت القاتل وفاز 3 1 بعد التمديد بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته ذهاباً خارج الديار 3 4.

"لمَ لا؟"

وعلّق مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستاين على مواجهة ريال للموسم الثالث توالياً، قائلاً "نحن نتواجه معهم لمرات عدة في المواسم القليلة الماضية. جميعنا نتذكر حين تغلبنا عليهم في نصف النهائي العام الماضي. كان أمراً رائعاً".

وتابع "عندما واجهناهم الموسم الماضي على أرضنا في الإياب، قدمنا أداء راقياً، راقياً جداً. نحن نعلم مدى قوتهم. إنهم يتصدرون الدوري الإسباني. يملكون لاعبين جيدين ويلعبون كرة جيدة ويملكون أحد أفضل اللاعبين في العالم" في إشارة إلى الإنكليزي جود بيلينغهام.

وفي ردّه على سؤال حول قدرة سيتي على الاحتفاظ باللقب، أجاب لاعب برشلونة السابق "لمَ لا؟ نحن نقوم بعمل جيد في هذه المسابقة ونفوز بمبارياتنا. نحن أقوياء ذهنياً وثقتنا مرتفعة جداً".

ويخوض ريال ربع النهائي للموسم الرابع توالياً ويُمنّي النفس بالمحافظة على تقليده بتجاوزه، كما فعل في المناسبات الـ11 الأخيرة التي وصل فيها إلى هذا الدور.

ويعود الخروج الأخير للنادي الملكي من هذا الدور الى موسم 2003 2004 على يد موناكو الفرنسي، فيما تجاوزه سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي يعتبر أحد أيقونات الغريم الأزلي برشلونة إن كان كلاعب أو مدرب، هذا الدور في المواسم الثلاثة الماضية (تخطى دورتموند عام 2021 وأتلتيكو مدريد عام 2022 ثم بايرن ميونيخ الموسم الماضي).

برشلونة يعود الى ذكريات الـ"ريمونتادا"

وبعدما بلغ ربع النهائي لأول مرة منذ 2020 حين خسر 2 8 أمام بايرن في مباراة أقيمت في لشبونة بسبب تداعيات فيروس كورونا، يعود برشلونة في مواجهته مع باريس سان جرمان ونجمه كيليان مبابي الى ذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية في ثمن النهائي عام 2017 حين فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4 0 قبل أن يقلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6 1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في "بارك دي برانس".

وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي عام 2021 وخرج حينها سان جرمان منتصراً من كاتالونيا 4 1 قبل التعادل إياباً 1 1.

وتحمل المواجهة نكهة خاصة إضافية إذ تجمع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديس بزميله ومدربه السابق في برشلونة لويس أنريكي الذي قاد العملاق الكاتالوني إلى لقبه الخامس والأخير في المسابقة القارية عام 2015.

وكان حينها الموسم الأخير لتشافي كلاعب في "كامب نو" قبل الانتقال للعب مع السد القطري الذي بات مدربه عام 2019.

وسيكون أرسنال الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنكليزي، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أقصى النادي اللندني في آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10 2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي عام 2017.

ويعود هداف بايرن الجديد الإنكليزي هاري كاين الى شمال لندن حيث دافع عن ألوان الغريم توتنهام من 2009 حتى 2023 بعدما مر بأرسنال بالذات خلال بدايته في الفرق العمرية بين 2001 و2002.

وستكون المواجهة الأخيرة في ربع النهائي مفتوحة بين أتلتيكو الذي أقصى إنتر وصيف بطل الموسم الماضي من ثمن النهائي، ودورتموند الألماني الذي يبقى من دون فوز في هذا الدور في ثلاث محاولات، وتحديداً منذ تخطيه ملقة الإسباني موسم 2012 2013 في طريقه لخسارة النهائي أمام مواطنه وغريمه بايرن (1 2).

وبعد مواجهة قارية أولى بينهما موسم 1965 1966 في ربع نهائي كأس الكؤوس حيث فاز دورتموند 2 1 بمجموع المباراتين، التقى الفريقان مرتين في دوري الأبطال.