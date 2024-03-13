دورتموند (ألمانيا) : بلغ بوروسيا دورتموند الالماني الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أيندهوفن الهولندي 2 - 0 الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1 - 1.

ويدين دورتموند بفوزه للعائد إلى صفوفه الانكليزي جايدون سانشو صاحب هدف الافتتاح بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، قبل أن يصاب ويخرج في الشوط الثاني، ليضاعف بديله ماركو رويس النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ولعب سانشو المعار من مانشستر يونايتد والذي سجل باكورة أهدافه في مروره الثاني مع النادي الالماني هذا الاسبوع في الفوز على فيردر بريمن 2 - 1 في الدوري، إلى جانب يوليان برانت والهولندي دونيل مالن خلف المهاجم نيكلاس فولكروغ.

كما بدأ المدافع ماتس هوملس اساسياً للمرة الاولى منذ مباراة الذهاب بين الفريقين الشهر الماضي.

وحجز فريق المدرب إدين ترزيتش مقعده إلى ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2021، في حين وصل أيندهوفن إلى هذا الدور للمرة الاخيرة في موسم 2006 - 2007، قبل أن يخسر أمام ليفربول الانكليزي في طريق الاخير لاحراز اللقب.

وأجرى مدرب أيندهوفن بيتر بوس الذي أقاله دورتموند بعد مشوار مخيّب دام 6 أشهر في 2017، تغييرين على تشكيلته التي خاضت مباراة الذهاب.

سانشو يعبر عن وجوده

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية، حتى افتتح دورتموند التسجيل بعد ثلاث دقائق اثر لعبة مشتركة لتصل الكرة إلى برانت الذي اعادها إلى سانشو ليسدد الأخير أرضية زاحفة من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس.

وكاد فولكروغ يضاعف النتيجة إلا انه تردد بين التسديد والتمرير داخل المنطقة ليهدر الفرصة (11)، قبل أن يتدخل بينيتيس على دفعتين بداية لانقاذ تسديدة برانت لتعود الكرة إلى مالن الذي سدد بدوره ليصد الحارس مرة ثانية (16).

وانتظر أيندهوفن حتى الدقيقة 31 ليسدد على مرمى منافسه للمرة الاولى بفضل مهاجمه البلجيكي يوهان باكايوكو كان لها الحارس السويسري غريغور كوبل بالمرصاد.

واستهل دورتموند الشوط الثاني كما انهى الاول، فسدد مالن وتصدى بينيتيس (48)، ليقف القائم بوجه تسديدة البديل المكسيكي هيرفينغ لوسانو من 20 مترا (53)، قبل أن يتدخل الحارس كوبل أمام كرة جوردان تازه ويبعدها إلى ركنية (55) ليعود ويخرج فائزا من صراعه مع باكايوكو (71).

وتلقى دورتموند ضربة معنوية باصابة سانشو الذي اشتكى من فخذه الايمن وخرج في الدقيقة 75 ليحل بدلا منه رويس الذي وضع حداً للاثارة بتسجيله الهدف الثاني بعدما استفاد من انزلاق البديل الشاب إيساك بابادي على بعد 30 مترا من مرماه ليخطف الكرة وينفرد بالحارس ويسدد في المرمى (90+5).