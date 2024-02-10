دورتموند (ألمانيا) : قاد المهاجمان الهولندي دونيل مالن ونيكلاس فولكروغ فريقهما بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ضيفه فرايبورغ 3 0 الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل مالن هدفين (16 و45+7) وأضاف فولكروغ الثالث (87).

وبعدما أدرك صعوبة الفوز باللقب الذي أفلت من براثنه في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي، عزّز دورتموند مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى 40 نقطة وابتعد بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ الذي يحلّ ضيفاً على أوغسبورغ السبت.

كما تساوى دورتموند مع شتوتغارت الثالث الذي يستضيف ماينتس الأحد، فيما يتأخر بفارق 12 نقطة و10 نقاط توالياً عن باير ليفركوزن المتصدر ووصيفه بايرن ميونيخ اللذين يتواجهان في قمة هذه المرحلة السبت.

وكرر دورتموند فوزه على فرايبورغ بعدما كان أسقطه 4 2 ذهابا، في سلسلة من خمسة انتصارات تواليا مع غزارة في الأهداف (سجل 20 هدفا).

ومُني فرايبورغ بخسارته الثالثة توالياً بعدما سقط أمام شتوتغارت وفيردر بريمن بالنتيجة ذاتها (1 3)، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السابع بانتظار نتائج بقية المباريات.

افتتح دورتموند التسجيل بعد 16 دقيقة من صافرة البداية إثر لعبة جماعية بدأها النمسوي مارسيل سابيتسر ومررة كرة إلى نيكلاس فولكروغ داخل المنطقة، حوّلها إلى المهاجم مولن الذي استدار وسدد كرة صاروخية في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس نواه أتوبولو.

وتوقفت المباراة بعد إلقاء كرات التنس وقطع الحلوى على أرضية الملعب في بادرة استياء من الجماهير ضد اتفاقية الاستثمار في بطولة ألمانيا، قبل أن تستأنف بعد 10 دقائق.

وتكرر سيناريو الهدف ذاته مع الممرر فولكروغ والهداف مولن الذي سدد كرة بينية فشل الحارس في صدها (45+7).

ورفع مولن عدد أهدافه في الدوري إلى 9 هذا الموسم.

وكاد فولكروغ يضيف الثالث من مسافة قريبة، إلا ان الحارس أتوبولو تصدى للكرة بقدمه (53)، ليعود ويقف سدا منيعا أمام رأسية ماركو رويس (71)، لينوب عنه بعد دقيقة القائم الأيسر بعد تسديدة من المدافع الهولندي إيان ماتسن الذي مرر كرة الهدف الثالث إلى فولكروغ تابعها رأسية في الشباك (87)، في عاشر أهدافه في "البوندسليغا" هذا الموسم.

وتتابع منافسات هذه المرحلة السبت، فيلعب أونيون برلين مع فولفسبورغ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع دارمشتات، وأينتراخت فرانكفورت أمام بوخوم، وفيردر بريمن أمام هايدنهايم.