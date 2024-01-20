ميونيخ (ألمانيا): اكتسح بوروسيا دورتموند مضيفه كولن 4 0 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية دورتموند الهولندي دونييل مالن (16 و61) ونيكلاس فولكروغ (58 من ركلة جزاء) والبديل يوسوفا موكوكو (90+2).

وحقق دورتموند فوزه الثاني توالياً بعد انتصاره على دارمشتات بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية، بعدما عانى قبل عطلة الشتاء حيث لم يحصد سوى 7 نقاط من أصل 24 ممكنة في 8 مباريات.

ورفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس متساوياً مع لايبزيغ الرابع الذي يستضيف باير ليفركوزن المتصدر في وقت لاحق اليوم، ومتأخرا بفارق نقطة عن شتوتغارت الثالث والذي مُني بخسارة أمام مضيفه بوخوم بهدف السلوفاكي ماتوش بيرو (50).

وتأخرت بداية الشوط الثاني من المباراة بين بوخوم وشتوتغارت قرابة أربعين دقيقة، لأسباب أمنية في منطقة جماهير النادي الضيف.

وعرض ألتراس (المشجعون المتشددون) شتوتغارت لافتات مخصصة لهم في زاوية ملعب بوخوم، فرفض حكم المباراة استئناف الشوط الثاني لأنها كانت تسد مخارج الطوارئ للفريق المضيف، قبل أن يتراجع عن قراره.

كما توقفت مباراة بوروسيا دورتموند وكولن لثماني دقائق بسبب احتجاجات أولتراس الناديين ضد المشروع الذي صادقت عليه الرابطة بوصول مستثمر.

ومنذ منتصف كانون الأول (ديسمبر)، ثارت الجماهير ضد مشروع تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في اجتماع عام لرابطة الدوري، ينص على دخول مستثمر إلى كرة القدم الألمانية الاحترافية.

وبعد افتتاح دورتموند التسجيل عبر مالن في الدقيقة 12 من ركلة ركنية نفذها يوليان برانت، تأخر استئناف اللعب لعدة دقائق، في حين عمد القيمون على المباراة إلى تنظيف الملعب من العديد من قطع الحلوى، تم رميها بداية من ألتراس كولونيا، ثم من قبل دورتموند.

كما رددت الجماهير شعارات معادية لرابطة الدوري، قبل أن يستأنف اللعب في الدقيقة 20، بعد توقف دام ثماني دقائق.

وفي الملاعب الأخرى، حدثت احتجاجات مماثلة مع إضرابات دعم حتى الدقيقة 12 (في إشارة إلى اللاعب الثاني عشر) وإلقاء الحلوى على أرض الملعب.

عزز حظوظه

وفاز فرايبورغ على ضيفه هوفنهايم 3 2 وعزز حظوظه بمقعد أوروبي.

تقدم فرايبورغ بهدفي لوكاس هولر (37) وفينتشينزو غريفو (55)، ليدرك هوفنهايم التعادل عبر الهولندي فوت فيغورست (57) وماكسيميليان باير (77)، قبل أن يخطف الفريق المضيف النقاط الثلاث بفضل المجري رولان سالاي (85).

وطرد الحكم مدافع فرايبورغ مانويل غولده في الدقيقة 82.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وفرّط أينتراخت فرانكفورت بتقدمه بهدفين أمام دارمشتات متذيل الترتيب ليخرج متعادلا 2 2.

سجل لفرانكفورت الفرنسي نيلس نكونكو (33) وأنسغار كناوف (51)، وعادل دارمشتات عبر يوليان جاستفن (61) والنمسوي كريستوفر كلارير (90+5).

وتابع فولفسبورغ هدر النقاط بتعادله أمام هايدنهايم 1 1، في مباراة توقفت لمدة 12 دقيقة بسبب الاحتجاجات.