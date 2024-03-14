مدريد: حسم أتلتيكو مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على إنتر ميلان بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-1، وشهدت المباراة أعلى درجات الإثارة بين الفريقين بما يتمتعان به من قدرات وسمات تكتيكية خاصة، مما جعل المواجهة "قمة تكتيكية" بين المدربين.

وكان إنتر ميلان حسم مباراة الذهاب بالفوز 1-0، قبل أن يعود أتلتيكو مدريد في مباراة العودة ليفوز 2-1، الأمر الذي جعل محصلة الذهاب والإياب 2-2، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، وسجل أهداف أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في الدقيقة 35 وممفيس ديباي في الدقيقة 87، فيما أحرز هدف إنتر ميلان فيدريكو ديماركو في الدقيقة 33.

وفي ركلات الترجيح، أهدر أليكسيس سانشيز، كلاسين، لاوتارو مارتينيز لإنتر ميلان، بينما أهدر ساؤول نيجويز لأتلتيكو مدريد، ليفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2، بفضل تألق حامي عرينه أوبلاك في التصدي لركلات ترجيح الإنتر.

إيطاليا 0 - اسبانيا 3

وودع إنتر منافسات المسابقة من دور الـ16، ليخرج آخر الفرق الإيطالية من البطولة، فيما يكمل أتلتيكو عقد المتأهلين لربع النهائي، مع ريال مدريد وبرشلونة، أي 3 أندية من الدوري الاسباني.

من يمثل البريميرليغ؟

يمثل الدوري الإنكليزي مان سيتي، وآرسنال، وهو أمر لا يليق بالدوري الأقوى عالمياً، ولكن السبب في ذلك يعود لتراجع مستويات تشيلسي، ومان يونايتد في الفترات الأخيرة، وكذلك عدم تأهل فريق ليفربول لدروي الأبطال للموسم الحالي.

فيما يتواجد من الدوري الألماني البايرن ودورتموند، وينفرد باريس سان جيرمان بتمثيل الكرة الفرنسية في الدور المقبل للبطولة القارية، ويسعى الفريق الباريسي للحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه على الرغم من أنه استغنى عن أشهر نجومه، وعلى رأسهم نيمار وميسي، ولكن نجمه كيليان مبابي يسعى لتحقيق انجاز تاريخي للنادي الباريسي قبل أن ينتقل لصفوف ريال مدريد.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأبطال

1- بايرن ميونخ الألماني

2- باريس سان جيرمان الفرنسي

3- ريال مدريد الاسباني

4- مانشستر سيتي الإنكليزي

5- برشلونة الاسباني

6- آرسنال الإنكليزي

7- بوروسيا دورتموند الألماني

8- أتلتيكو مدريد الإسباني

القرعة الجمعة

من المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة 15 آذار (مارس) 2024، في مدينة سيون السويسرية.

نظام القرعة

بداية من دور الـ8 بدوري الأبطال لا توجد أي قواعد تمنع مواجهة أي فريق للآخر، وسيتم خلال القرعة تحديد طرفي نصف النهائي، وكذلك الفريق صاحب الأرض في المباراة النهائية.

موعد دور ربع النهائي

تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي للبطولة القارية يومي 9 و10 نيسان (أبريل) 2024، أما مباريات الإياب ستقام 16 و17 نيسان (أبريل) 2024.