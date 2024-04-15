لندن : واصل المهاجم الدولي الواعد كول بالمر (21 عاما) هوايته التهديفية في الآونة الأخيرة وقاد فريقه تشلسي إلى إكرام وفادة ضيفه إيفرتون بسداسية نظيفة كان نصيبه منها سوبر هاتريك الاثنين على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

23 هدفاً في 38 مباراة

بالمر هو الوجه التهديفي الواعد في سماء الكرة الإنكليزية، وهو اللاعب الذي قد يشعر البعض بالدهشة بعد أن فرط مان سيتي فيه، وتركه يرحل صوب تشيلسي، فقد كان ناشئاً في صفوف مان سيتي قبل أن يتجاوز 8 سنوات، واستمر في صفوفه حتى رحيله في أيلول (سبتمبر) 2023 صوب نادي تشيلسي في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليون استرليني، ليسجل 23 هدفاً في 38 مباراة بقميص الفريق اللندني، ويواصل رحلة التوهج حتى الآن.

هاتريك بالمر في 29 دقيقة

وحسم تشلسي نتيجة المباراة في شوطها الاول بفضل هاتريك لمهاجمه كول بالمر في الدقائق الـ29 الأولى، وسجل بالمر، الضوء الساطع في الموسم المخيب للنادي اللندني، ثلاثيته في 16 دقيقة في الدقائق 13 و18 و29، وعزز الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون بالرابع في الدقيقة 44 رافعا رصيده الى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وحقق بالمر السوبر هاتريك مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (64) رافعا رصيده الى 20 هدفا في الدوري هذا الموسم ولحق بمهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند بصدارة لائحة الهدافين.

وكان بالمر سجل هاتريك على ملعب ستامفورد بريدج في مرمى مانشستر يونايتد (4 3) في المرحلة الحادية والثلاثين.

كما بات بالمر أول لاعب في تاريخ تشلسي يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في الدوري.

ورفع بالمر رصيده الى 22 هدفا مع 13 تمريرة حاسمة في 37 مباراة في مختلف المسابقات مع تشلسي المنتقل الى صفوفه قادما من مانشستر سيتي.

وختم البديل ألفي غيلكريست المهرجان بالهدف السادس (90).

ووجه الفريق اللندني إنذار شديد اللهجة الى مانشستر سيتي منافسه السبت المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.

وجاء فوز تشلسي في توقيت مناسب كونه مقبل على ثلاث مواجهات ساخنة في الدوري ضد جاره ومضيفه أرسنال في 23 نيسان (أبريل) الحالي، ومضيفه أستون فيلا في 27 منه ثم ضيفه وجاره توتنهام في الثاني من أيار (مايو) المقبل.

وعاد تشلسي الى سكة الانتصارات عقب تعثره المخيب امام مضيفه شيفيلد يونايتد 2 2 في المرحلة الماضية، فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم وعزز موقعه في المركز التاسع برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف جاره الاخر وست هام يونايتد الثامن وضيفه في المرحلة السادسة والثلاثين في الخامس من الشهر المقبل.

في المقابل، عاد إيفرتون الى سكة الهزائم بعد تغلبه على بيرنلي 1- 0 في المرحلة الماضية فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر علما ان الرابطة حسمت ثماني نقاط من رصيده بسبب خرقه القواعد المالية للدوري.

وجاءت الخسارة بعد ساعات على استئنافه عقوبة حسم نقطتين اضافيتين من رصيده.

ومنح بالمر التقدم لتشلسي بعد مجهود فردي رائع تخلص من خلاله من المدافع جاراد برايثوايت وتبادل الكرة مع جاكسون الذي هيأها له عند مشارف المنطقة فسددها بيسراه على يمين الحارس جوردان بيكفورد (13).

وعزز بالمر تقدم أصحاب الارض بعد خمس دقائق عندما استغل كرة مرتدة من بيكفورد بعد تسديدة لجاكسون من مسافة قريبة اثر تمريرة من الدولي الاوكراني ميخايلو مودريك فتابعها برأسه داخل المرمى الخالي (18).

وتابع بالمر تألقه عندما قطع كرة حاول بيكفورد تمريرها الى لاعب وسطه الدولي البلجيكي أمادو أونانا فسددها ساقطة من نحو 25 مترا مستغلا خروج حارس منتخب الأسود الثلاثة عرينه (29).

وأضاف جاكسون الهدف الرابع عندما استغل كرة عرضية للإسباني مارك كوكوريلا داخل المنطقة هيأها لنفسه بيسراه واستدار وسددها بيمناه ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت شباك بيكفورد (44).

وأهدر بالمر فرصة "سوبر هاتريك" عندما تلقى كرة من مودريك خلف الدفاع فسددها زاحفة ابعدها بيكفورد بقدمه الى ركنية (55).

وحقق بالمر السوبر هاتريك بعد تسع دقائق من ركلة جزاء اقتنصها نوني مادويكي (64).