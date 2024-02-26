باريس : تقلّصت عقوبة نادي إيفرتون بسبب خرقه القواعد المالية للدوري الإنكليزي لكرة القدم، من 10 نقاط الى 6 كما اعلنت الاثنين رابطة الدوري، بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي الشمالي.

وكانت لجنة مستقلة قررت حسم 10 نقاط من رصيد ايفرتون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لخرقه القوانين وهي اقصى عقوبة في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز، وذلك بعد ان تبين لها ان النادي تخطى حجم الخسائر المسموح بها بحسب قوانين الدوري.

ومع اعادة اربع نقاط لصالح ايفرتون ارتقى الفريق الى المركز الخامس عشر ليقترب أكثر من منطقة الامان.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في بيان "استأنف إيفرتون العقوبة المفروضة عليه بناء على تسعة معايير، كل منها يتعلق بالعقوبة وليس بحقيقة الانتهاك الذي اعترف به النادي".

وتابعت "تم تأييد اثنين من هذه المعايير التسعة من قبل مجلس الاستئناف، الذي استبدل حسم النقاط الأصلي البالغ 10 نقاط بست نقاط".

وقال ايفرتون في بيان "بينما لا يزال النادي يتلقف قرار لجنة الاستئناف، نحن مقتنعون بأن استئنافنا أدى إلى تخفيض عقوبة النقاط".

واضاف "على الرغم من قرار مجلس الاستئناف والنتيجة الإيجابية، يظل النادي ملتزما تماما التعاون مع الدوري الإنكليزي الممتاز فيما يتعلق بالإجراءات المستمرة المرفوعة للفترة الحسابية المنتهية في حزيران/يونيو 2023.