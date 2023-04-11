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روما: قال الأطباء إن الحالة الصحية لرئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكوني المُصاب بسرطان الدم والذي أُدخل المستشفى، تتحسن تدريجياً، وأبدوا "تفاؤلاً حذرًا".

أُدخل قطب الإعلام البالغ 86 عامًا الأربعاء إلى العناية المركّزة في مستشفى سان رافاييلي المرموق في ميلانو (شمال).

وقال الأطباء في بيان إن مراقبة وظائف الأعضاء خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية أظهرت تحسنًا تدريجيًا ومستقرًا.

وأضافوا أن العلاج أفضى إلى "الآثار المتوقعة مما يسمح لنا بالتعبير عن تفاؤل حذر".

العناية المركزة

وأشار الأطباء إلى أن رئيس الوزراء الأسبق ما زال في قسم العناية المركّزة.

ويعدّ سيلفيو برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراءً في شبه الجزيرة مع امتلاكه ثروة تقدّرها مجلّة فوربس بنحو 6,4 مليار يورو. وكان في السنوات الأخيرة قد أُدخل عدّة مرات إلى المستشفى.

والشهر الماضي، أمضى الملياردير أربعة أيام في المستشفى ذاته، بسبب معاناته مشاكل في القلب وفقاً لوسائل إعلام إيطالية.

وكان برلسكوني قد دخل عالم السياسة في العام 1994، وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات. وعلى الرغم من سلسلة الفضائح الجنسية والقضايا القانونية التي شوّهت صورته، إلّا أنّه احتفظ بمكانة خاصّة في قلوب العديد من الإيطاليين.