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لندن: أكد كبير الاقتصاديين في بنك انكلترا الثلاثاء أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.

وأكد هيو بيل في بوكاست أنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء كوفيد والحرب في اوكرانيا، فإن ما يعززه أيضا جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب.

وبحسب بيل فإنه "بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس أن وضعهم قد ساء والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية".

وأضاف "هذا التردد في القبول أننا في وضع أسوأ (..) هذا يولد التضخم".

أزمة غلاء المعيشة

وتأتي هذه التصريحات في أوج أزمة غلاء المعيشة ومع بقاء التضخم فوق نسبة 10%.

ورفع بنك انكلترا معدلات الفائدة 11 مرّة متتالية منذ أواخر العام 2021، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.

وأشار بيل أيضا الى أنه يتوجب أن تبقى السياسة النقدية صارمة بما يكفي للحد من التضخم ولكنه حذر من أن المعدلات المرتفعة للغاية قد تتسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد.

وخسر الجنيه الاسترليني 0,74% من قيمته أمام الدولار ليصل إلى 1,2395 في الساعة 14,55 ت غ الثلاثاء.