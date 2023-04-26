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موسكو: حذّر الكرملين الأربعاء من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي "فورتوم" و"يونيبر".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد +المصادرة غير القانونية+ للأصول الروسية في الخارج".