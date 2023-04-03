قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإثنين أن قيام عدد من كبار منتجي النفط بينهم روسيا والسعودية بخفض الإنتاج الأحد بموجب قرار تسبب بارتفاع حاد في الأسعار هو "من مصلحة" الأسواق العالمية.

وقال بيسكوف للصحافيين إن "من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد" مضيفا "سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك ام لا هو شأنها هي".