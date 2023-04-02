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موسكو: بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي انتوني بلينكن الأحد، في اتصال هاتفي نادر، قضية الصحافي الأميركي الذي أوقف هذا الأسبوع في روسيا بتهمة التجسس، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على تلغرام إن "بلينكن اتصل بلافروف".

وندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"الضجة الإعلامية" في الغرب حول توقيف صحافي أميركي في روسيا الخميس، لافتاً الى أن مصير الأخير "ستحدده محكمة".

وقال لافروف في بيان "من غير المقبول أن يثير مسؤولون في واشنطن ووسائل إعلام غربية ضجة مع نية واضحة بإعطاء هذه القضية بعداً سياسياً".

بالمقابل، طالب وزير الخارجية الأميركي بالإفراج "فوراً" عن الصحافي الأميركي الذي اوقف هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن بلينكن "أعرب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال توقيف روسيا غير المقبول لصحافي أميركي"، مضيفاً أن "وزير الخارجية دعا الى الإفراج عنه فوراً"، وطالب ايضاً بالإفراج عن اميركي آخر هو بول ويلان.