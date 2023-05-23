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الدوحة: توقّع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي الثلاثاء أن تواجه أوروبا نقصًا أسوأ في النفط والغاز، مشيرًا إلى أن اعتدال فصل الشتاء نسبيا جنّب القارّة صعوبات أكبر في الأشهر الماضية.

وقال الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي "إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في (2024) وحلّ شتاء عاديّ، أعتقد أن الآتي أعظم".