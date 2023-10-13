برلين: علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مساء الجمعة رحلاتها إلى بيروت حتى 16 تشرين الأول/أكتوبر "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفاد متحدث باسمها وكالة فرانس برس.

وأكد المتحدث معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.

وكانت لوفتهانزا قد علّقت السبت رحلاتها أيضا إلى تل أبيب بسبب "الوضع الأمني الحالي" حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أفادت الشركة الجمعة.

ونظمت الحكومة الألمانية رحلات جوية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل يومي الخميس والجمعة.

وقالت الخارجية الألمانية إنه تم إجلاء نحو 950 مواطنا الخميس وغادر أكثر من 850 إسرائيليا الجمعة على متن طائرات تابعة للوفتهانزا.

ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب فيرجين أتلانتيك وبريتيش إيروايز والخطوط الجوية الفرنسية-كاي أل أم وشركة دلتا الأميركية.

وقبل وقف الرحلات الجوية، قامت بريتيش ايروايز بتغيير مسار إحدى طائراتها خلال تحليقها من مطار هيثرو بلندن إلى تل أبيب، معللة ذلك بمخاوف بشأن الوضع الأمني في المنطقة.