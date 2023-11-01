امتدادًا لمساهماتها الكبيرة إقليميًا ودوليًا، تشارك السعودية ضمن جهود الهيئة الاستشارية الأممية للذكاء الاصطناعي الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة البشرية.

وتمثل السعودية الدكتورة لطيفة العبد الكريم، عضو مجلس الشورى التي تتطلع إلى إبراز جهود بلادها في الجوانب التنظيمية والتنفيذية للذكاء الاصطناعي في الهيئة الاستشارية الرامية إلى دعم خطط الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وتعظيم أثرها على المستوى العالمي بما يحقق الصالح العام للبشرية.

وتأتي هذه المشاركة بعدما أعلنت الأمم المتحدة اختيار السعودية ضمن الهيئة المؤلفة من 39 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأكاديمي من مختلف دول العالم، التي بدأت في عملها كجزء من خريطة طريق التعاون الرقمي لإجراء التحليل وتقديم التوصيات بشأن الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي.

الجذير ذكره أن الرياض كانت قد استضافت جلسة تشاور حول إنشاء الهيئة خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عام 2020.