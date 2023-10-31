ثمّن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي تأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة 27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، الذي يهدف إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطه، خلال اتصال هاتفي، تلقاه اليوم (الثلاثاء).

وناقش الوزيران أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، ويسهم بإيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.