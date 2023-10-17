الرياض: ندّدت الملكة العربية السعودية الثلاثاء بـ"الجريمة الشنيعة" التي ارتكبتها "قوات الاحتلال الإسرائيلي" بقصف مستشفى في غزة تسبّب بمقتل ما لا يقل عن 500 شخص.

وقالت وزارة الخارجية السعودية أنّ المملكة "تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين"، مشيرة إلى أنها "ترفض بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".