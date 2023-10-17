رام الله (الاراضي الفلسطينية): أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء الحداد ثلاثة أيام على "شهداء مجزرة" ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة، بحسب ما أوردت وكالة وفا.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن عباس اعلن "الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعبنا".

ودان المتحدث باسم عباس نبيل أبو ردينة ما وصفه بأنه "جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية، تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".

قتل مئتا شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، والمعروف كذلك باسم المستشفى المعمداني، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، عشية وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى إسرائيل.

وأفادت الوزارة في بيان عن "200 الى 300 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط مدينة غزة، مشيرة الى أن هناك "مئات ... تحت الأنقاض".