أدانت السعودية، الثلاثاء، بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قبل القوات الإسرائيلية لمخيم جباليا بقطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وعبّرت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به "قوات الاحتلال من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بإجماع دولي واسع".

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر ، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدداً كبيراً من المدنيين الأبرياء pic.twitter.com/xeSG6QdaPt — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 31, 2023

وأكدت السعودية أن "الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيلٍ لها، مشددة على أن عدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".