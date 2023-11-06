بكين: شهد شمال شرق الصين طقسا باردا غير معتاد في هذا الوقت من العام وعواصف ثلجية اليوم الإثنين، مما أدى إلى إعادة جدولة مئات الرحلات الجوية وإغلاق المدارس، كما أصدرت عدة مدن تحذيرات مشددة من الطقس ونصحت السكان بالبقاء داخل أماكن مغلقة.

وقد أُلغيت 405 رحلات في مطار هاربين تايبينغ الدولي في هاربين عاصمة إقليم هيلونغجيانغ في أقصى شمال البلاد، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت حكومة إقليم هيلونغجيانغ، في وقت سابق، إن بقية العمليات تسير بشكل طبيعي في المطار.

وذكرت الحكومة أن معظم المناطق بمدينة هاربين أوقفت العمل في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال ومراكز التدريب خارج المؤسسات التعليمية مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى مستوى التجمد.

ووفق وسائل إعلام رسمية، فإن هيئة الأرصاد الجوية الصينية حذرت من انخفاض حاد في درجات الحرارة في الأيام المقبلة إلى جانب العواصف الثلجية التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على عدة مدن.

وأجبر البرد السلطات في بكين وتيانجين على اتخاذ الاستعدادات لتوفير وسائل التدفئة في وقت أبكر من المعتاد، وفقا لإشعارات السلطات في المدينتين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية هذا الأسبوع إن من المتوقع أن تشهد معظم مناطق شمال شرق البلاد انخفاض الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية أو أقل من درجة التجمد مع تحرك الهواء البارد شرقا وجنوبا.