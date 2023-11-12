أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) الأحد أنها قامت بـ"خطوات كبيرة" نحو استئناف حركة النقل المعتادة في موانئ رئيسية في أستراليا، تعطلت ليومين بعد حادث على صلة بالأمن السيبراني.

وأجرت وكالات حكومية استرالية السبت والأحد محادثات أزمة بعد حادث "خطير ومستمر" على صلة بالأمن السيبراني، بحسب وزيرة الشؤون الداخلية والأمن السيبراني كلير أونيل، أدى إلى تعطيل العمليات في موانئ رئيسية في البلاد.

وأضافت الوزيرة على منصة إكس أن "دي بي ورلد تشرف على نحو 40 بالمئة من السلع التي تعبر من وإلى بلدنا".

وقف الاتصال بالانترنت

وأوقفت شركة تشغيل الموانئ الاتصال بالانترنت في موانئها في سيدني وملبورن وبريزبن وفريمانتل الجمعة، لمنع "أي ولوج مستمر غير مصرّح به" إلى شبكتها، وفق متحدث باسمها.

ولم تتعطل عمليات تفريغ الحاويات من السفن جراء الحادثة، لكن الشاحنات الضرورية لنقلها لم تتمكن من دخول الموانئ أو الخروج منها، وفق المدير في "موانئ دبي العالمية" بليك تيرني.

وقال تيرني في بيان إن الشركة قامت بـ"خطوات كبيرة" نحو العمل مع خبراء في مجال الأمن السيبراني، وتتفحص أنظمة رئيسية "حيوية لاستئناف حركة الشحن الطبيعية".

وتسعى الشركة لاستئناف العمليات المعتادة "في أسرع وقت وبأكبر قدر من الأمان" وتحقق في "ملابسات الوصول إلى المعلومات وسرقة البيانات"، وفق تيرني.



تحقيق

وذكرت الشرطة الفدرالية الأسترالية إنها تحقق في الحادثة.

وأفاد المنسق الوطني للأمن السيبراني دارن غولدي على منصة إكس أن الشركة أبلغت الحكومة أن أي تعطيل لعمليات الموانئ "من المرجح أن يستغرق عدة أيام وليس أسابيع".

وأضاف "لا يزال نظام تكنولوجيا المعلومات في موانئ دبي العالمية منفصلاً عن الإنترنت، مما يؤثر بشكل كبير على عملياتها".

وأكد غولدي أنه رغم التعطيل، فإن شركة تشغيل الموانئ قادرة على "الوصول إلى الشحنات الحساسة إذا لزم الأمر، مثلا في حالات طوارئ طبية".