فيينا: أعلنت وزارة الطاقة السعودية الخميس أن المملكة ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أسعار الخام.

وبدأت الرياض سياسة التخفيضات الإضافية في تموز/يوليو، وهي تأتي علاوة على الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا المعلن عنه في نيسان/أبريل.

وكانت روسيا أعلنت الخميس أيضاً أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وتخفض روسيا إنتاجها وصادراتها من النفط إلى جانب شركائها في أوبك بلاس في محاولة لتعزيز الأسعار العالمية.

وكانت روسيا تعهدت في السابق بخفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع وزراء أوبك بلاس إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط".