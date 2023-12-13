كييف (أوكرانيا): أعلنت أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar الأربعاء عن عودة "تدريجية" لخدماتها غداة عملية قرصنة كبيرة عزتها أوكرانيا إلى روسيا.

وقالت الناطقة باسم الشركة إيرينا ليليتشنكو على فيسبوك إنه منذ بعد ظهر الأربعاء "بدأ الخبراء لدينا في إعادة خدمة المكالمات الهاتفية في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأشارت إلى أن عودة الخدمات سيكون "تدريجيًا" مع "احتمال" أن تبقى هناك بعض المشاكل، مضيفة أن الفرق المختصة تعمل على إعادة البيانات الخلوية والرسائل النصية القصيرة.

وتعطّلت خدمات "كييف ستار" التي تضم أكثر من 24 مليون مشترك، منذ ساعات الصباح الأولى الثلاثاء. وأثر العطل على عدد من الخدمات والشركات الأخرى في هذا البلد الذي يواجه غزوًا روسيًا منذ عامين تقريبًا.

وقال جهاز الأمن الأوكراني الثلاثاء "إن واحدة من الفرضيات التي يتم التحقيق فيها حاليًا هي أن تكون استخبارات الاتحاد الروسي وراء عملية القرصنة هذه".

وقال المدير العام للشركة عبر التلفزيون الوطني "إنها حرب لا تجري فقط في ساحة القتال إنما كذلك في الفضاء الافتراضي وللأسف نحن نتأثر نتيجة هذه الحرب".

مسؤولية الهجوم

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية إنها استعانت بخبرائها في الأمن السيبراني لمساعدة الشركة في إصلاح شبكتها.

صباح الأربعاء، كان لا يزال يستحيل على مستخدمي خدمات "كييف ستار" في كييف التواصل عبر الهاتف أو تلقي رسائل تنبيه ضد الضربات الجوية فيما أدى هجوم صاروخي روسي جديد ليلًا إلى إصابة أكثر من 50 شخصًا.

واتهمت الاستخبارات الأوكرانية الأربعاء في بيان قراصنة ينتمون إلى وحدة استخبارات عسكرية روسية بتنفيذ عملية القرصنة.

وقالت "أعلنت مجموعة من القراصنة الروس مسؤوليتها عن الهجوم".