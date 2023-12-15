فرانكفورت (ألمانيا): خفض البنك المركزي الألماني الجمعة بشكل حاد توقعاته للنمو في العام المقبل وقال إن خروج أكبر اقتصاد في أوروبا من حالة الركود سيستغرق وقتا.

وتوقع البنك المركزي الألماني أن يبلغ معدل الإنتاج 0,4 بالمئة في 2024، بانخفاض عن توقعاته الأخيرة وهي 1,2 بالمئة في حزيران/يونيو.

وفي عام 2023 يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا على وقع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء وتباطؤ التصنيع وضعف الاقتصاد العالمي.

وقال البنك المركزي الألماني في أحدث توقعاته إنه رغم أن التعافي سيبدأ العام المقبل، إلا أنه "سيكون عرضة لبعض التأخير".

وأضاف أن ضعف الطلب الخارجي لا يزال يشكل عائقا أمام الصناعة، كما أن الاستهلاك الخاص لا يزال مقيدًا وارتفاع تكاليف التمويل يضعف الاستثمار.

في وقت سابق هذا الأسبوع خفض معهدان اقتصاديان رائدان توقعاتهما لنمو الاقتصاد الألماني للعام المقبل.

تفاؤل

ومع ذلك أبدى رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل تفاؤلا بقوله إن الاقتصاد "من المرجح أن يعود إلى مسار النمو ويستعيد سرعته تدريجيا".

ويُنتظر أن يسجل التضخم العام المقبل نصف ما كان متوقعا أن يكون عليه هذا العام، بحسب البنك.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بقوة وبدأت ارتفاعات الأسعار تهدأ بسرعة في الأشهر الأخيرة.

وتوقع البنك المركزي الألماني أن يكتسب الاقتصاد مزيدا من الزخم في عامي 2025 و2026، لينمو بنسبة 1,2 بالمئة و1,3 بالمئة على التوالي.

مبيعات

وسيتعزز ذلك عبر تسارع المبيعات الأجنبية وارتفاع استهلاك الأسر.

وأخذت التوقعات في الاعتبار قرار محكمة ألمانية الشهر الماضي اعتبر أن الائتلاف الحاكم انتهك القواعد الدستورية للديون، ما اضطر برلين الى إعادة وضع ميزانيتها للعام 2024 على عجل.

وصدرت التوقعات قبل أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق هذا الأسبوع بشأن خطط الإنفاق، لكن البنك المركزي لا يعتقد أن ذلك سيكون له تأثير يذكر.