دبي: أعلنت شركة "العربية للطيران" للرحلات المنخفضة التكلفة الأربعاء عن رحلات يومية إلى كابول، لتصبح ثاني شركة طيران إماراتية تخدم العاصمة الأفغانية.

وقالت الشركة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها في بيان إنها ستسيّر رحلات جوية بدون توقف من وإلى كابول مرة واحدة يوميا اعتبارا من 10كانون الثاني/يناير.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة عادل العلي إن هذه الخدمة "تمثل شهادة على التزامنا المستمر بتزويد المسافرين برحلات جوية ذات قيمة عالية وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى وجهات جديدة لاستكشافها".

والشهر الماضي، أصبحت فلاي دبي، وهي شركة طيران إماراتية أخرى منخفضة التكلفة، أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى أفغانستان منذ انسحاب القوات الأميركية الفوضوي في آب/أغسطس 2021.

وتعرض مطار كابول للدمار خلال عملية الإجلاء الجماعي للمدنيين، وأدى تفجير انتحاري في محيطه إلى مقتل أكثر من 170 شخصا، من بينهم 13 جنديا أميركيا. ويعتبر التشغيل الكامل لمطار كابول أمرا حاسما لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المتداعي. وإلى جانب فلاي دبي، تقوم شركتا طيران "كام" الأفغانية والخطوط الجوية الأفغانية (أريانا) حاليا بتشغيل خدمات محدودة من كابول إلى وجهات تشمل دبي وموسكو وإسلام أباد وإسطنبول.

وفي العام الماضي، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عقدًا مع سلطات طالبان لإدارة مطارات أفغانستان، وهو اتفاق كان من المتوقع أن يعيد شركات الطيران الدولية للبلد الآسيوي المضطرب منذ عقود.