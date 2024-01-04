إيلاف من الرياض: على عكس الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية، تكبد عشرة أشخاص من قائمة الأكثر ثراء في العالم، خسائر سوقية بنحو 109.4 مليار دولار خلال عام 2023، لتهبط ثرواتهم الإجمالية 25 في المئة، من 439.9 مليار دولار نهاية إلى 330.5 مليار دولار.

سلع كمالية

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، كان القاسم المشترك بين 40 في المئة من القائمة عملها في صناعات تنتج سلعا كمالية، حيث إن ثلاثة منهم يصنعون الشوكولاتة وآخر يصنع مستحضرات التجميل والعطور.

بين الخاسرين أيضا شخصان يعملان في قطاع الطاقة وآخر في قطاع التعدين وشخصان في مجال الصناعة وشخص وحيد في قطاع التكنولوجيا.

صانعو الشوكولاتة في القائمة هم، جيوفاني فيريرو وهو رجل أعمال إيطالي يسيطر على شركة فيريرو الإيطالية وهي ثاني أكبر شركة لتصنيع الشوكولاتة في العالم، الذي تكبد خسائر قيمتها 8.3 مليار دولار خلال 2023.

خلفه جاكلين مارس عضوة مجلس إدارة شركة مارس الشهيرة المصنعة لشوكولاتة مارس وسنيكرز (السيدة الوحيدة بين الخاسرين)، ثم جون مارس رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها، بخسائر 8.2 مليار دولار لكل منهما، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

تجميل وعطور

بينما صانع مستحضرات التجميل والعطور هو الملياردير الأمريكي ليونارد آلان لودر رئيس مجلس الإدارة الفخري لشركة إستي لودر وهي ثالث أكبر شركة في العالم في مجالها فقد 6.6 مليار دولار.

وتصدر الخاسرين بالقيمة، الملياردير الهندي مؤسس مجموعة أداني أكبر مشغل موانئ في الهند وأكبر تاجر فحم، وهو جوتام أدانى، الذي خسر 36.2 مليار دولار لتراجع ثروته إلى 84.3 مليار دولار، ثم رائد الأعمال الصيني تشانج يي مين وهو المؤسس لشركة بايت دانس التي تقف وراء منصة مشاركة الفيديو "تيك توك"، خاسرا 12.6 مليار دولار لتهبط ثروته إلى 42.3 مليار دولار.

أكبر الخاسرين

بينما كان أكبر الخاسرين كنسبة من الثروة، رجل الأعمال الصيني مؤسس ورئيس شركة عامر الدولية الناشطة بمجال التعدين وتجارة النحاس، الذي خسر 7.1 مليار دولار تمثل نصف ثروته التي كانت 14.3 مليار دولار نهاية 2022.

ويليه رجل الأعمال الصيني أيضا بانج كانج وهو رئيس شركة فوشان هايتي فلافورينج آند فوود، وهي أكبر شركة لتصنيع صلصة الصويا في الصين، الذي خسر 45 في المائة من ثروته بنحو 7.6 مليار دولار.