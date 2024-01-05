أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" الجمعة، ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط في ديسمبر بواقع 70 ألف برميل يوميا عن نوفمبر إلى 27.88 مليون برميل يوميا قبل تخفيضات 2024 وانسحاب أنغولا من المنظمة.

وجاء في المسح أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع في ديسمبر بفضل زيادة الإنتاج في العراق وأنغولا ونيجيريا، ما عوض جزءا من التخفيضات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف "أوبك بلس" الأوسع لدعم السوق.

وأظهر المسح أن منظمة "أوبك" ضخت 27.88 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن نوفمبر. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.

وتأتي هذه الزيادة قبل تخفيضات "أوبك بلس" الإضافية في عام 2024 وخروج أنغولا من المنظمة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيض الإنتاج في يناير وتقلص حصة المنظمة في السوق. وتراجعت حصة "أوبك" في السوق بالفعل بسبب قيود الإنتاج وخروج بعض الأعضاء. وفق وكالة "رويترز".

ووجد المسح أن أكبر الزيادات في ديسمبر جاءت من العراق وأنغولا بواقع 60 ألف برميل يوميا بعد أن عزز البلدان الصادرات. وشحنت نيجيريا المزيد من النفط الخام إلى الخارج دون أن تبدأ حتى الآن في ضخ المنتجات النفطية من مصفاة دانجوت الجديدة.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة فيما يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لجولة بالشرق الأوسط لمنع التصعيد في الصراع بين إسرائيل وغزة.

وبحلول الساعة 15:54 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 في المائة، إلى 78.66 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 في المائة، إلى 73.72 دولار.

وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها في جلسة الخميس، عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.

ولم يقدم محضر اجتماع المركزي الأميركي مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، لكن المناقشات أظهرت شعورا متزايدا بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وتزايد القلق إزاء مخاطر "الإفراط في تشديد" السياسة النقدية على الاقتصاد.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

مخاوف بشأن الإمدادات

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب التطورات في الشرق الأوسط، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي الخميس إن القوات تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من قطاع غزة والاستمرار في ملاحقة قيادات حركة "حماس" في الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن سيتجه إلى الشرق الأوسط لبذل جهود دبلوماسية على مدى أسبوع بهدف منع اتساع رقعة الصراع.