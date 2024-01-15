دافوس: أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، عن شكرها وامتنانها للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على اختيارها ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تحت رئاسة وزير الخارجية.



دورٌ ريادي

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية(واس)، أن مشاركة المملكة في منتدى دافوس لهذا العام تأتي من منطلق مكانتها ودورها الريادي في الساحة العالمية وعلى جميع الأصعدة.

وقالت: إن المملكة حققت في ظل رؤية رؤيتها 2030، إنجازات في مختلف المحافل الدولية، ورسمت نهجًا جديدًا لسياستها الخارجية، وانعكس دورها الريادي في المنطقة والعالم.



وتطلعت للإسهام في نجاح مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، من خلال مناقشة الرؤى وتبادل الأفكار في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها العالم، والاستفادة من التجارب والدروس عبر ما حققته المملكة من إنجازات في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والمناخية، والتقنية والابتكارية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها المملكة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤيتها 2030، التي باتت تجني ثمارها.