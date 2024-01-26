نيويورك: انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 بالمئة، من جرّاء هجمات المتمرّدين الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على التجارة العالميّة بكاملها.

وكان يان هوفمان، المسؤول في "منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)"، قد أعرب في مؤتمر صحافي الخميس عن قلق كبير "إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر... التي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

انخفاض حجم التجارة

وقد انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 بالمئة في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر، وفقا لـ"الأونكتاد".

وشدد هوفمان على أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، نظراً إلى أن "أكثر من 80 بالمئة" من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر، ولأن "طُرقاً مهمة أُخرى باتت تتعرض للضغط أيضاً".

وقد تعطّل إلى حدّ كبير العبور عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة في الأشهر التي تلت ذلك.

وبسبب الجفاف، انخفض منسوب المياه في قناة بنما إلى حدّ كبير، ما أدّى إلى انخفاض حركة المرور.