بروكسل: أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الثلاثاء، انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام 2023.

وذكرت الوكالة في بيان "أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو استقر دون تغيير خلال الربع الأخير من عام 2023 بعد تراجعه بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث من العام، ومقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد بتراجعه بالنسبة نفسها في الربع الرابع".

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بعام 2022، ومقارنة بتوقعات أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا صفريا.

كما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.5 بالمائة خلال عام 2023 بأكمله.

وسجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموا صفريا على التوالي خلال الربع الرابع من عام 2023، ومرتفعا بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بعام 2022، ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سجلت البرتغال أعلى نمو ربع سنوي بنسبة 0.8 بالمائة تليها إسبانيا بنسبة 0.6 بالمائة، وسجلت أيرلندا وألمانيا وليتوانيا تراجعا في النمو.