إيلاف من بروكسل : عرف معرض العقار المغربي "سماب إكسبو" في بروكسل الذي نظمت فعالياته ما بين 2و 4 فبراير الجاري بمنتزه المعارض ببروكسل،، نجاحا باهرا ، وذلك بعد غياب دام ست سنوات بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

ريادة السوق البلجيكية

وجاء معرض بروكسل،في دورته الثامنة، ليؤكد مرة أخرى موقع بلجيكا باعتبارها واحدة من الأسواق الأوروبية الرائدة بالنسبةللاستثمارفي قطاع العقاربالمغرب .

واستقطب المعرض أكثر من عشرين الف زائر من بلجيكا،وأيضا من بلدان أوروبية أخرى من بينها هولندا وفرنسا والمانيا، وفق ما ذكر بيان صادر عن مجموعة سماب المنظمة للمعرض .

جانب من ندوات معرض العقار المغربي في بروكسل

و قدمت في المعرض ،الذي افتتحه سفير المغرب لدى بلجيكا ، محمد عامر ، والكاتب العام ( وكيل) لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوسف الحسني،والرئيس المدير العام لمجموعة العمران ،حسني الغزاوي،ورئيس فيدرالية المنعشين العقاريين(FNPI)، توفيق كميل، مشاريع عقارية في اكثر من 45 مدينة مغربية.

وأتاحت هذه الدورة فضاء للعرض مساحته اكثر من 6 آلاف متر مربع ضم اكثر من 30 عارضا .

تنوع عقاري

تجدر الإشارة إلى أن معرض "سماب إكسبو بروكسل" وفر تنوعا عقاريا يعكس ثراء السوق العقارية في المغرب،وذلك من خلال عرض المئات من المشاريع العقارية فيه،مما يوفر فرصة فريدة للاستثمار العقاري فيه.

إقبال كثيف على معرض العقار

وفر المعرض ايضا مشورة الخبراء،من خلال الاتصال المباشر مع المنعشين العقاريين والخبراء الماليين والقانونيين والموثقين والمتخصصين العقاريين المغاربة، لتعزيز قرارات الاستثمار المستنيرة.

موائد مستديرة وندوات

يذكر أنه نظمت خلال الأيام الثلاثة للمعرض موائد مستديرة وندوات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالعقار ، علاوة على موثقين وخبراء،وذلك بهدف إخبار المشترين المستقبليين بأفضل طرق تأمين المعاملات.

وجرى بالمناسبة تنظيم ندوات أخرى بمشاركة ممثلي مؤسسات مصرفية لتوفير كافة المعلومات اللازمة في ما يتعلق بالجانب التمويلي، الى جانب ندوة خصصت لعرض برنامج المساعدة السكنية الجديد ، الذي جرى إطلاقه أخيرا بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس ، فضلا عن الإطلاق الفعال للمنصة الرقمية "دعم سكن"،التي ستسمح للمواطنين المغاربة المؤهلين والمشترين المستقبليين للسكن،بالاستفادة من المساعدة السكنية المباشرة،التي أطلقها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر الماضي. وشارك في الندوة كاتب عام (وكيل) وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،والرئيس المدير العام لشركة العمران،ورئيس الاتحاد المغربي للمنعشين العقاريين (FNPI).

60 سنة على الهجرة المغربية إلى بلجيكا

بمناسبة مرور 60 سنة على الهجرة المغربية إلى بلجيكا، عرف المعرض تنظيم ندوتين لتخليد هذه الذكرى، بمشاركة شخصيات بلجيكية ومغربية ضمنهم أندريه فلاهوت وزير الدولة،وفيليب كلوز،عمدة مدينة بروكسل ، وبول دهان مدير مركز الثقافة اليهودية - المغربية،والكاتب الصحافي فؤاد غندول، وحسن بوستة،الأستاذ المشارك في جامعة لييج.

جانب من أروقة معرض بروكسل

أما الندوة الثانية، فكانت حول ريادة الأعمال المتنوعة، تحت شعار: "الرهانات والفرص بالنسبة لبروكسل"، بمشاركة النائب أحمد لعوج،رئيس مجموعة الحزب الاشتراكي البلجيكي في الغرفة الاولى بالبرلمان،وأوليفييه ويلوكس مدير مؤسسة بروكسل للتجارة والصناعة.

وتعتبر بروكسل المحطة الاولى لمعارض “سماب إكسبو لعام 2024 حول العقار المغربي في أوروبا،تليها محطة معرض باريس الذي سينظم ما بين بين 24 و26 مايو المقبل .