بكين: دخلت الصين في حالة نشاط قصوى، الجمعة، عشية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة واكتظ المسافرون في القطارات والطائرات من أجل العودة إلى مسقط رأسهم واستعدت عائلاتهم لتجمعات العشاء التقليدية.

تعمل البلاد على زيادة طاقة السفر للمساعدة في سلاسة الانتقال بعد أن هدد الطقس القاسي رحلات الملايين من العائدين إلى ديارهم لقضاء العطلة. وأضيف حوالى 1873 قطار ركاب في يوم واحد إلى شبكة السكك الحديدية الواسعة في البلاد وهو رقم قياسي بحسب منصة الإعلام الحكومية (غلوبال تايمز).

وتزايد نشاط السكك الحديدية بعد أن تسببت الثلوج والأمطار المتجمدة في شلل الخدمة في وقت سابق من الأسبوع وظل بعض الركاب عالقين في القطارات لساعات بعد انقطاع إمدادات الطاقة.

وسارعت عدة أقاليم إلى تحديث إجراءات الاستجابة للطوارئ لإزالة الثلوج التي قيدت تدفق حركة المرور على مئات الطرق السريعة مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب في السيارات. وعملت السلطات على إزالة الجليد من خطوط الكهرباء ومسارات القطارات وعن الطائرات ومدارجها.

وفي فترة السفر الأكثر ازدحاما في العالم، استخدم 13.1 مليون مسافر السكك الحديدية الوطنية الصينية يوم الأربعاء وحده. وكانت هذه هي المرة الأولى خلال ذروة السفر في مهرجان الربيع والمعروفة أيضا باسم فترة تشونيون التي يتجاوز فيها عدد الركاب يوميا 13 مليونا وفقا لغلوبال تايمز.

موسم السفر

وذكرت صحيفة (ذا بيبر) المملوكة لحكومة شنغهاي أنه من المتوقع أن تستقبل محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء المدينة اليوم 475 ألف مسافر بزيادة نسبتها 61.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن ينتقل عبر شبكة السكك الحديدية في شنغهاي سبعة ملايين و170 ألفا و900 راكب خلال الأسبوعين اللذين يسبقان مهرجان الربيع وهو ما يتجاوز الإجمالي في الفترة ذاتها من عام 2019.

تبدأ العطلة التي تستمر ثمانية أيام رسميا غدا السبت، لكن العديد من المسافرين يختارون بدء رحلاتهم مبكرا. ويوافق أيضا مرور عام على رفع الصين القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار كوفيد-19 بالكامل وهي الإجراءات التي أربكت العطلة طوال السنوات الثلاث السابقة.

ومن المتوقع أن يؤدي سوء الأحوال الجوية في وسط وجنوب الصين خلال موسم السفر للعام القمري الجديد، وهي الأسوأ منذ سنوات، إلى إفساد رحلات مئات الملايين.

ويتوقع خبراء الأرصاد الصينيون أن تكون درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية في معظم المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة.