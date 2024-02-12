سيول: أظهرت بيانات رسمية كورية اليوم أن السيارات الكهربائية مثلت 9,3 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أظهرت أن حجم السيارات الكهربائية بلغ 162 ألفا و507 سيارات من إجمالي مبيعات بلغ 1,74 مليون سيارة في كوريا الجنوبية خلال عام 2023، وتمثل هذه النسبة ارتفاعا كبيرا مقارنة بنسبة مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2019 وبلغت 1,9 في المئة.

تراجعت النسبة بشكل طفيف مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 9,7 في المئة، مما يبدو أنه يعكس تزايد المخاوف بشأن الافتقار للبنية التحتية للشحن والتكاليف الأكثر ارتفاعا.