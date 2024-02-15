جدة: وضع حجر الأساس لـ مشروع "مرافي" الذي تنفذه مجموعة روشن أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في محافظة جدة.

وتُمثل مراسم وضع حجر الأساس الذي أقيم تحت رعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، إيذاناً ببدء أعمال تشييد أكبر مشاريع روشن متعددة الاستخدامات والذي سيصبح وجهة عالمية نموذجية لأسلوب الحياة العصري في المنطقة الغربية بالمملكة، راسمه لوحة معمارية مستوحاة من تراث جدة العريق، ومُدمجة بأحدث تقنيات البناء المعاصر.

وفي بداية الحفل الذي حضره سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، قدم الرئيس التنفيذي لـ "روشن" ديفيد جروفر عرضاً يحكى قصة "مرافي".

وستشكل قناة "مرافي" المائية التي سيبلغ طولها 11 كيلومتراً العمود الفقري للمشروع ومناطقه الحضرية، إضافة إلى التجارب المتنوعة التي ستتيحها الواجهة البحرية في "مرافي" لتنشيط المشهد الحضري وربط البحر الأحمر بالنسيج العمراني لمدينة جدة.

وتشكل مرافي نقلة نوعية تجمع بين نمط الحياة المطل على الواجهة البحرية ومجموعة غنية من المرافق التجارية والترفيهية والفندقية والبنى التحتية المتميزة ذات المستوى العالمي، مما يسهم بتحقيق أهداف رؤية السعودية الطموحة بإدراج 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

وستقدم "مرافي" مزيجاً نابضاً بالحياة من الأنشطة التجارية والثقافية والتجارب المائية ومتاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم ومرافق الضيافة والمساحات الترفيهية، بما في ذلك المنطقة المخصصة للابتكار.

وستضيف القناة بعداً جديداً لإستراتيجية النقل المتعدد من خلال التاكسي المائي والعبارات المائية واتصالاً مباشراً من القناة وحتى مطار الملك عبد العزيز الدولي وتسهيل الرحلات بين وجهات مرافي المختلفة، إيماناً من روشن بأهمية خلق بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات الإنسان وفئات جديدة من المشاريع العقارية التي تضع معايير جديدة للتطوير العقاري وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.