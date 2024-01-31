جدة: اختتمت مساء الثلاثاء فاعليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2024 الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في جدة سوبردوم وشارك في المعرض ما يقارب 200 عارض من 27 دولة قدموا أحدث خدماتهم وعروضهم في صناعة السياحة والسفر للسوق السعودي أحد أسرع الأسواق العالمية في هذه الصناعة.

وسعى المعرض إلى أن يكون منصة ذات بُعد إقليمي ودولي لسوق السفر والسياحة وإيجاد سبل التعاون ومناقشة الطرق التي تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية وربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة في مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة كأحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع مصادر الدخل الوطني والإسهام في دعم السياحة الداخلية والخارجية.

ومثل معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته الثانية عشر منصة مثالية للعارضين لاستقطاب الزوار من خلال استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التسويق المهنية، حيث وفر مجموعة واسعة من المنتجات السياحية مما جعله وجهة سنوية لعشاق السفر، وفرصة للشركات لتقديم خدماتهم وإطلاق منتجات جديدة، وجذب أكبر قدر من الاهتمام من وسائل الإعلام والوفود التجارية والمستثمرين والزوار.

وتميز معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2024 في التعرف على احتياجات وأهداف السوق السعودي، وبناء شراكات جديدة وقاعدة بيانات للمستفيدين في سوق السفر الكبير، والوصول إلى كبار المسؤولين التنفيذيين وصانعي القرار المؤثرين في ذات القطاع، متيحا فرصة التواصل المباشر وتقديم الخدمات والمنتجات بشكل فعّال، إضافة إلى تعزيز أعمال الشركات والمؤسسات المحلية في صناعة السفر والسياحة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.