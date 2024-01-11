إيلاف من الرباط: قال مبعوث الحكومة البريطانية لقمة الاستثمار البريطانية -الإفريقية 2024، ألستير ماكفيل، الأربعاء بالرباط، إن المملكة المتحدة تتطلع إلى "بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة مع المملكة المغربية".

وذكر ماكفيل في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة تحضيراً لقمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية المزمع عقدها يومي 23 و24 نيسان (أبريل) المقبل في لندن: "نتطلع إلى بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة تقوم على الاحترام مع المغرب وبلدان أخرى".

وأكد المسؤول البريطاني "نتطلع إلى أن تكون هذه القمة ناجحة للغاية بالنسبة إلينا وإلى المغرب".

وتجمع قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية 2024 قادة سياسيين واقتصاديين من المملكة المتحدة والدول الإفريقية، وكذا ممثلين لمنظمات دولية وإقليمية، انطلاقا من نتائج قمة 2020 والندوات الافتراضية المنعقدة سنتي 2021 و2022.