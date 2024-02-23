أبوظبي: ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات على أساس سنوي بنحو 56.6 مليار درهم أو ما نسبته 13.3 بالمئة، ليصل إلى 481.5 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بنحو 424.9 مليار درهم تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي، في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3 بالمئة أو ما يعادل 52.9 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام 2022، بينما نما على أساس شهري بنسبة 2.5 بالمئة مقابل 469.9 مليار درهم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض (الودائع الثانوية) لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5 بالمئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 416.5 مليار درهم نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.6 بالمئة مقابل نحو 366.8 مليار درهم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

حصة البنوك الأجنبية 13 بالمئة

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5 بالمئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 65 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.9 بالمئة مقارنة بنحو 58.1 مليار درهم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 233.2 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنمو سنوي نسبته 14.9 بالمئة، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 210 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.6 بالمئة، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.3 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 19.3 بالمئة.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 403.6 مليار درهم بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 13.8 بالمئة، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 77.9 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 11 بالمئة.