دبي: أطلقت الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للماء" الرامية إلى مواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقلت الوكالة إن المبادرة تهدف إلى "تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم".

وأضافت أن الهدف منها أيضًا "تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية"