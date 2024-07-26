بروكسل (بلجيكا): انتقد الدراج البلجيكي ريمكو إيفينيبول، أحد المرشحين لاحراز الميدالية الذهبية لمسابقة ضد الساعة للدراجات الهوائية خلال الألعاب الاولمبية في باريس، وجود العديد من الحفر على طرقات العاصمة الفرنسية مسرح المنافسات.

قال إيفينيبول الذي حلّ في المركز الثالث في النسخة الاخيرة من طواف فرنسا لشبكة "آر تي بي أف" التلفزيونية بعد التجارب التي اجراها قبل انطلاق المسابقة "الكيلومترات الخمسة الاولى والاخيرة ليست أفضل الطرقات، للأسف!".

وتابع ابن لـ 24 عاماً "هناك الكثير من الحفر في الأسفلت، لذا ليس الامر رائعاً لدراج يشارك في منافسات ضد الساعة".

وأضاف "بخلاف ذلك، فهو (المسار) سريع للغاية، والمنعطفات سريعة أيضاً، وهذا ما أحبه".

يبدأ المسار الذي تبلغ مسافته 32.4 كيلومتراً في إنفاليد، ويمر عبر الباستي وقلعة فينسان قبل الانتهاء عند جسر ألكسندر المذهل الذي يمتد على نهر السين.

ويخوض إيفينيبول غمار الألعاب الأولمبية بعد مشاركته الأولى الناجحة في طواف فرنسا، علماً أنه بات في آب (أغسطس) الماضي في اسكتلندا، أوّل بلجيكي يتوج بطلاً للعالم في سباق ضد الساعة.