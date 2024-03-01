باريس: كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن فرنسا اجتذبت في 2023 مشاريع استثمار أكثر مما فعلت في 2022 مشيدا على منصة اكس بـ"ثقة" الشركاء "واستراتيجية الاجتذاب" الفرنسية.

وكتب الرئيس الفرنسي معلقاً على نتائج التقرير السنوي الذي صدر عن Business France: "بفضل الإصلاحات واستراتيجيتنا للاجتذاب، لا تزال فرنسا تجتذب المزيد من الاستثمارات الدولية. شركاؤنا يثقون بنا! إنه أمر جيد بالنسبة للتوظيف والحياة في المناطق".

59 ألف وظيفة

بحسب هذا التقرير، اجتذبت فرنسا 1815 مشروعا استثماريا العام الماضي، وهو رقم أعلى مقارنة بعام 2022 بفضل طريقة احتساب جديدة. هذه الزيادة يمكن ان تتيح خلق او الحفاظ على 59,254 وظيفة، وهو رقم مرتفع بشكل طفيف خلال عام واحد.

وقال الوزير المنتدب للتجارة الخارجية فرانك ريستر لوكالة فرانس برس إن "فرنسا تعزز جاذبيتها في سياق دولي غير مستقر"، مسلطا الضوء على الاصلاحات التي طالت القدرة التنافسية والهيكلية منذ 2017.

أميركا في المقدمة

تبقى الولايات المتحدة في مقدمة التصنيف مع أكبر المشاريع حيث تم تنفيذ 305 مشاريع تمثل 17 ألف وظيفة. وحلت ألمانيا ثانية مع 272 مشروعا ثم بريطانيا مع 173 مشروعا وبلجيكا بالتساوي مع ايطاليا (126 مشروعاً).