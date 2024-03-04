دبي: أعلنت الإمارات تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وذلك بالتنسيق مع بعض الدول ضمن تحالف "أوبك+".

وذكرت الإمارات في بيان لها نشرته وكالة الأبناء الرسمية "وام" أن "إنتاجها النفطي سيظل مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي 2024" مضيفةً أن "بعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".

وأشار البيان إلى أن "هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الإمارات في أبريل 2023 والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2024".

ويأتي القرار الإماراتي تزامنًا مع قرارات دول نفطية عديدة على رأسها السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاجها.